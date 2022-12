Robert Downey Jr svela cosa gli manca maggiormente dei Marvel Studios

Con Avengers: Endgame si è chiuso, nel 2019, il viaggio artistico e professionale di Robert Downey Jr nel Marvel Cinematic Universe, un’avventura cominciata nel 2008 con il primo Iron Man diretto da Jon Favreau.

In una recente intervista con Deadline, la star ha parlato anche di quali sono le cose che gli mancano di più del lavoro con la divisione cinematografica della Casa delle Idee.

Queste le parole di Robert Downey Jr:

Cosa mi manca di più? Lo stare in trincea con Kevin Feige per tutto il tempo. Gli inizi con Jon Favreau, ora appare tutto come un bel sogno. La fase centrale, con Shane Black per Iron Man 3, io e mia moglie avevamo da poco avuto Exton e abbiamo girato principalmente a Wilmington, nella Carolina del Nord. Un’esperienza idilliaca e sovversiva. E la fine, quando ho capito quanto strette fossero le amicizie che avevo instaurato nel Marvel Cinematic Universe, con i fratelli Russo che mi hanno aiutato ad accettare l’arco narrativo di Tony.