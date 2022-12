Robert Downey Jr. parla di come ha affrontato il tema della dipendenza nel documentario “Sr.”

Da qualche giorno è disponibile su Netflix Sr. (qui la recensione), documentario prodotto da Robert Downey Jr. su suo padre, regista indipendente.

In una lunga intervista con l’Hollywood Reporter, l’attore ha avuto modo di parlare della droga e di come abbia affrontato la dipendenza nel documentario:

Sarebbe stato incompleto se non lo avessi affrontato. Odio quando si indora la pillola, ci sono un sacco di esempi al momento, dove tutti vogliono narrare una certa storia. Non voglio entrare nello specifico, ma tanti mi fanno pensare: “Quante caz*ate”.

Susan Downey ha poi risposto una domanda sulla coincidenza per cui entrambi i Downey abbiano avuto delle donne nelle loro vite ad aver avuto un profondo impatto:

Se qualcuno ha mai fatto i conti con qualcuno affetto da una dipendenza sa bene che l’altro non c’entra. […] Se puoi fare la tua piccola parte nel creare un mondo alternativo per loro per dire: “Ehi, sono qui. Se smetti di drogarti, grandioso“. Ma non voglio prendermi alcun merito oltre ad aver praticamente detto: “Ecco cosa voglio che succeda” o cosa più importante: “Cosa non può succedere”, ma dipende tutto da una persona.