Con un budget stimato fra i 70 e i 90 milioni di dollari e un incasso globale di soli 66.8 milioni, l’ultimo film di, The Northman ( LEGGI LA RECENSIONE ), non è di certo definibile come un successo commerciale al box-office, anzi. La prima incursione del regista di The Witch e The Lighthouse nel cinema ad alto budget, a prescindere dall’apprezzamento critico decisamente buono ricevuto dalla pellicola, è stata un fallimento. Orarischia di dover passare un po’ di tempo nella temutissima “director’s jail”, la prigione dei registi che attende quei filmmaker dimostratisi problematici, per un motivo o per l’altro.

Robert Eggers sembra ben consapevole di questo rischio e difatti ha rivelato nel corso di un’intervista a The Daily Beast di voler rivedere, dopo The Northman, la sua strategia in riferimento alle proposte che inoltrerà alle case di produzione.

Devo rivedere la mia strategia parlando nei termini di quello che andrò proponendo agli studios. Qualcosa che che possa rispondere alla domanda “Come posso sopravvivere in questo contesto continuando a essere me stesso?”. Perché, anche se non mi vorrebbero comunque, non vorrei dirigere un film della Marvel e non cercherò di ottenere i diritti di sfruttamento di Spawn o qualcosa del genere.

Poi aggiunge:

Continuerò a fare quello che faccio. Ma sono consapevole che tutti saranno un po’ nervosi adesso, no? Sono tutti nervosi ed è giustificabile.

Parlando dell’accoglienza riservata a The Northman spiega:

Penso che abbia soddisfatto le aspettative di un mercato negativo. Sono deluso dal fatto che dopo tre, quattro settimane siamo già in VOD perché è così che funziona nel mondo post-Covid? Sì. Ma sta andando benissimo in VOD e quindi eccoci qua.

Il film è uscito nei cinema italiani il 21 aprile con Universal.