Un reboot deltargato Robert Rodriguez e Greg Nicotero?

Considerato il recente successo ottenuto dalla Universal e dalla Blumhouse col nuovo Uomo invisibile e i progetti futuri ispirati al mondo dei Mostri Classici della Universal in cantiere presso lo studio, arriveranno un nuovo film di Dracula e un nuovo Wolfman, non dovrebbe stupire più di tanto se uno domani la major dovesse decidere di rimettere mano anche alla popolare creatura del celeberrimo film del 1954 diretto da Jack Arnold.

Bisogna però specificare che, al momento, tutte le discussioni in materia sono solo collegate alle chiacchiere che, privatamente, hanno fatto il regista Robert Rodriguez (Desperado, Sin City, Alita) e il celeberrimo produttore e make-up artist Greg Nicotero. È stato proprio Nicotero a raccontare dalle pagine di ComicBook.com – a margine della promozione stampa della nuova stagione di Creepshow – che Il mostro della laguna nera è un argomento spesso toccato nelle chiacchierate fatte col collega.

Penso che per ogni ragazzino amante di queste creature, Il mostro della laguna nera sia la quintessenza di questo particolare genere cinematografico. Io e Robert Rodriguez ne parliamo spesso all’insegna del “Hey amico, sai cosa? Penso che dovremo co-dirigere un film del Mostro della laguna nera” perché, fondamentalmente, io e lui abbiamo gli stessi gusti. Amiamo Lo squalo. Amiamo La cosa. Amiamo 1997 – Fuga da New York e Blade Runner. Giochiamo spesso con l’idea del “dovremmo rifare Il mostro della laguna nera” anche se sappiamo bene che si tratta di qualcosa che stanno cercando da anni di rifare, ma per me è davvero la quintessenza dei film di Mostri della Universal.