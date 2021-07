Ieri,, così come abbiamo ricordato anche noi su Facebook Instagram , avrebbe festeggiato il suo settantesimo compleanno. Il leggendario comedian era nato infatti il 21 luglio del 1951 in quel di Chicago ed è poi morto l’11 agosto del 2014

Nelle ore scorse uno dei suoi figli, Zak, l’ha ricordato con un tweet, che vi proponiamo qua sotto, e con un intervento al podcast The Genius Life in cui ha parlato anche della battaglia che suo padre ha condotto contro i terribili effetti debilitanti della malattia che lo spinse al suicidio, una patologia neurodegenerativa chiamata demenza da corpi di Lewy.

Today would be 70. Missing you especially much today. Love you always evermore. pic.twitter.com/Evc7uW48eS

Zak Williams spiega:

Quello che vedevo era frustrazione. Ha attraversato qualcosa che non combaciava perfettamente con l’esperienza di molti malati di Parkinson e penso che per lui sia stato durissimo. Era frustrato da problemi di concentrazione, c’era tutta una serie di questioni che aveva a che fare col come si sentiva anche da una prospettiva neurologica. Non si sentiva a suo agio. Quelle medicine che prendeva non erano una passeggiata. Erano molto pesanti da sostenere, mentalmente e fisicamente. E io non potevo fare altro che provare empatia, sentirmi frustrato per lui. È una malattia che ti isola anche se sei circondato dalla tua famiglia e dalle persone che ti vogliono bene. È stato… non vorrei dire un breve periodo perché, in realtà, è parso estremamente più lungo di quanto non fosse perché, per lui, è stato segnato da una intensa frustrazione.