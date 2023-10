Attraverso una storia pubblicata sul suo Instagram, la figlia di Robin Williams, Zelda, si è scagliata contro l’Intelligenza Artificiale e chi usa questa tecnologia per ricreare la voce o le fattezze di suo padre.

Ecco quello che ha detto:

Non sono una voce imparziale nella lotta della SAG-AFTRA contro l’intelligenza artificiale. Ho visto PER ANNI quante persone vogliono addestrare questi modelli artificiali per creare o ricreare attori che non possono dare il loro consenso, come mio padre. Questo non è qualcosa che avviene in teoria, è molto, molto reale. Ho già sentito parlare di AI usate per far “parlare” la sua “voce” dicendo ciò che le persone vogliono, e mentre personalmente trovo ciò inquietante, le conseguenze vanno oltre i miei sentimenti personali. Gli attori in vita meritano di avere l’opportunità di creare personaggi con le loro scelte, di doppiare cartoni animati, di mettere il loro impegno e tempo UMANI nella ricerca della performance. Queste ricreazioni sono, nel migliore dei casi, un povero facsimile di persone più grandi, ma nel loro peggior stato, sono un orrendo mostro frankensteiniano, assemblato dai peggiori frammenti di tutto ciò che è questa industria, anziché rappresentare ciò che dovrebbe essere.