Lo scorso novembre, in occasione dell’arrivo di Rocky vs Drago, ovvero la director’s cut di, abbiamo riportato le parole direlative a quando avrebbe rischiato di passare a miglior vita per via dei pugni ricevuti dadurante le riprese. Se vi siete persi l’aneddoto, lo trovate in questo articolo

Qualche settimana dopo, era la metà di gennaio grossomodo, siamo tornati sull’argomento perché erano arrivati degli aggiornamenti da parte di Dolph Lundgren che, parlando con un tabloid, aveva ammesso di non ricordare affatto di aver “quasi ucciso” l’amico e collega (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Qualche giorno fa, chiacchierando con Man’s Health (via Yahoo) , la star svedese è tornata a discutere di questa faccenda ammettendo che le riprese di Rocky 4 sono state effettivamente dure perché prevedevano l’autentico scambio di pugni in anni in cui lui era particolarmente in forma, ma ha poi ironizzato sul ricovero di Sly dichiarando che probabilmente si trattava… di una frode assicurativa!

Ecco le sue parole:

Beh, siamo stati colpiti entrambi. Parliamo di Rocky 4 nel 1985, non c’era la computer grafica. Tutto quello che si faceva doveva essere catturato dalla macchina da presa. Quindi ci siamo beccati i pugni tutti e due, specie sul corpo. Ci abbiamo messo due settimane per girare a Vancouver l’ultimo match. Poi torno a Los Angeles e ricevo una telefonata del produttore che mi dice “Hey Dolph, hai un paio di settimane libere”. Io rispondo “Grandioso. Che succede?” e lui mi fa “Oh, Sly è in ospedale”. E poi vengo a sapere che aveva incolpato me! Penso si trattasse di una frode assicurativa o qualcosa del genere! Anche se per carità, l’ho colpito davvero e a quel tempo ero abbastanza in forma.

