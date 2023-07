Cinquant’anni fa esatti, Richard O’Brien scriveva il musical The Rocky Horror Show, da cui due anni dopo viene tratto il film cult The Rocky Horror Picture Show (LEGGI LO SPECIALE). Per celebrare l’anniversario, l’autore ha concesso un’intervista al The Hollywood Reporter, dove ha rivelato che l’ispirazione per il Dr. Frank N. Furter, lo scienziato bisessuale e travestito proveniente dal pianeta Transexual interpretato da Tim Curry nell’adattamento per il grande schermo, risale direttamente alle sue esperienze di travestito ai tempi in cui era giovane aspirante attore nella Londra dei primi anni Settanta. Ecco le sue parole:

Viene davvero da me. Mi sono sempre tormentato per quello cin cui ho avuto a che fare. Non so come funziona. Non ne ho idea. Ho letto molti tomi sulla natura dei travestiti. È quello che ti viene assegnato, in un mondo binario che è davvero un po’ una maledizione. Soprattutto ai tempi in cui l’omosessualità era un crimine. È una di quelle cose che la società occidentale non vedeva di buon occhio.

Riflettendo poi sul significato per la sua vita privata dell’aver scritto il Rocky Horror Show, O’Brien dice: “Credo che sia stato catartico. Credo che questo sia stato il motivo [per cui l’ho scritto]. Di certo non l’avrei pensato in questi termini“.

Diretto da Jim Sharman, The Rocky Horror Picture Show vede nel suo cast anche Susan Sarandon, Patricia Quinn e lo stesso Richard O’Brien nei panni di Riff Raff. Ecco la sua sinossi:

Guardate insieme a noi The Rocky Horror Picture Show, un incubo erotico oltre ogni limite, un’autentica follia di mezzanotte… un film nato grande! Lasciatevi andare a questo peccaminoso e disinibito “omaggio” ai generi horror e fantascienza e alla musica rock. Godetevi questo sensualissimo sogno ad occhi aperti, insieme a Tim Curry (nella sua leggendaria interpretazione en travestì), a Barry Bostwick e al premio Oscar® Susan Sarandon. Interpretate come più vi piace “Time Warp” o cantate mille volte “Hot Patootie” con Meatloaf… a casa o al cinema, dove probabilmente questo film continuerà ad essere programmato ed acclamato per molti anni a venire!

Cosa ne pensate delle parole di Richard O’Brien su Dr. Frank N. Furter in The Rocky Horror Picture Show? Lasciate un commento!

FONTE: THR

Classifiche consigliate