Il finale originale diera piuttosto diverso rispetto a quanto si vede nel montaggio finale diventato iconico.

Nei piani originali, infatti, dopo aver perso lo scontro Rocky tornava da Adriana e insieme uscivano al di fuori dell’arena attraversando una delle gallerie.

Una proiezione di prova, come raccontato a Yahoo dal produttore Irwin Winker, convinse la produzione a fare qualche modifica:

Quando mostrammo il film agli amici e ad alcuni giornalisti, durante il combattimento tutti erano in piedi a urlare e a fare il tifo. Quando perdeva lo scontro e lui e Adriana si ricongiungevano, e se ne andavano con la cinepresa di spalle, uscivano dall’arena e c’era tuto sporco e polvere sul pavimento. Era un finale realistico molto anni ’70. Tutto il fomento degli spettatori cadeva in uno strapiombo, ed era deprimente. A metà degli anni ’70 in America era già tutto così angosciante, c’era stata la guerra del Vietnam, il Watergate, perciò tutto il finale non ci convinceva.