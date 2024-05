Roger Corman, leggendario regista e produttore, maestro del cinema exploitation anni ’60 e ’70 e icona dei B-Movie, uno dei simboli stessi del Cinema, è morto a 98 anni il 9 maggio nella sua casa a Santa Monica, circondato dalla famiglia.

“I suoi film sono stati rivoluzionari e iconoclasti, e catturavano lo spirito di un’era. A chi gli chiedeva come voleva essere ricordato, rispondeva: ero un cineasta, tutto qui”, ha commentato la famiglia nel dare la notizia della sua scomparsa.

Regista pregevolissimo (famosi i suoi adattamenti da Edgar Allan Poe con Nicolas Roeg alla Fotografia) è entrato poi nella Storia come mentore di figure come Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Peter Bogdanovich, Ron Howard, Jonathan Demme, Jack Nicholson, James Cameron, Jonathan Kaplan, Joe Dante, Paul Bartel e più recentemente Timur Bekmambetov. Non solo: ha tenuto a galla il cinema di serie B quando l’avvento della televisione sembrava destinato a spazzarlo via, e con la sua New World Pictures è stato anche responsabile della distribuzione americana di pellicole come Sussurri e grida di Ingmar Bergman.

Nato a Detroit, nel 1940 si è trasferito a Los Angeles con la famiglia dove ha studiato ingegneria a Stanford. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, cercò di entrare nell’industria cinematografica lavorando come smistatore della posta alla 20th Century Fox, poi come revisore di sceneggiature. Dopo varie vicissitudini, entrò ufficialmente nel mondo del cinema nel 1953 come produttore e due anni dopo esordì come regista, ruolo che abbandonerà poi nel 1971 per dedicarsi alla produzione.

La sua carriera spazia un arco di 70 anni, nel quale ha diretto oltre 70 film e prodotto oltre 300 film. Titano del cinema indipendente, è ricordato tra le altre cose per pellicole come La piccola bottega degli orrori, ma anche per un film del 1954 intitolato The Fast and the Furious: il produttore Neal H. Moritz acquisì su licenza il titolo nel 2001 per la saga. Nel 2009 ha ricevuto un Oscar Onorario alla carriera.

Nell’apprendere la notizia della morte di Roger Corman, John Carpenter ha così commentato su Twitter:

Roger Corman, uno dei registi più influenti della mia vita, è morto. È stato un privilegio per me conoscerlo. È stato un grande amico. Ha formato la mia infanzia con i film di fantascienza e l’epica di Edgar Allan Poe. Mi mancherai, Roger.

Roger Corman, one of the most influential movie directors in my life, has passed away. It was my privilege to know him.He was a great friend. He shaped my childhood with science fiction movies and Edgar Allen Poe epics. I'll miss you, Roger. — John Carpenter (@TheHorrorMaster) May 12, 2024

