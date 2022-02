è stato impegnato nella promozione stampa americana di, il nuovo disaster movie da lui diretto con protagonisti Patrick Wilson, Halle Berry e John Bradley in uscita questa settimana negli Stati Uniti (in Italia uscirà a marzo).

In un’intervista rilasciata a Jake’s Takes, Roland Emmerich, da sempre molto attivo nel campo dei disaster movie, ha spiegato qual è la ricetta per dare vita a un film catastrofico ben riuscito: il non mostrare “troppo”. Una riflessione che nasce ripensando al suo storico sci-fi Independence Day:

Devi stare il più possibile lontano dal far vedere la gente che viene uccisa perché… non penso sia una cosa che piace al pubblico. Sì, ok, il mondo rischia la distruzione, ma non devi far vedere troppo. È per questo che mi dedico alla distruzione su larga scala delle città, vado più su larga scala che posso! Perché non c’è davvero alcun divertimento nel vedere la gente che muore.

A seguire potete leggere la sinossi ufficiale di Moonfall:

Una forza misteriosa manda la Luna in rotta di collisione con la Terra minacciando la vita sul pianeta. Poche settimane prima dell’impatto, l’ex astronauta della NASA Jo Fowler (Halle Berry) è convinta di avere la chiave per salvare il mondo, ma solo l’astronauta Brian Harper (Patrick Wilson) e il teorico complottista K. C. Houseman (John Bradley) le credono. Questi improbabili eroi organizzeranno un’impossibile missione nello spazio, solo per scoprire che la nostra Luna non è quello che sembra.

Il film sarà dal 17 marzo nei cinema italiani.

