Negli ultimi due anni Russel Crowe sembra aver trovato un nuovo hobby: gli esorcismi! L’attore infatti è stato protagonista, nell’arco di pochi mesi, di L’esorcista del Papa (2023) e The Exorcism (2024).

Joshua J Miller, regista del secondo film, ha discusso della singolare coincidenza.

Penso che non fosse l’intenzione, ma in un modo strano, ci piace come i due film conversino tra loro. A essere onesto, non ho visto L’esorcista del Papa. Non sono un fan del genere degli esorcismi, ed è per questo che volevamo fare qualcosa di diverso con il nostro film. Amiamo l’horror.

Nessuna intenzione quindi di creare una connessione tra i due film. Solo una semplice coincidenza, benché la cosa non sia dispiaciuta.

In The Exorcism (tradotto in italiano come L’esorcismo – Ultimo atto) Russell Crowe interpreta un attore, Anthony Miller, che viene scelto per rimpiazzare un collega morto misteriosamente mentre interpretava un esorcista in un film. Dopo essersi unito alla produzione, Anthony comincia però a mostrare segni di possessione demoniaca.

