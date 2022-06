Russell Crowe sarà presto nei cinema nei panni di Zeus in Thor: Love and Thunder, ma a settembre reciterà il ruolo dell’esorcista Padre Gabriele Pietro Amorth in un film diretto dal regista di Overlord, Julius Avery.

La notizia viene data, in esclusiva, dall’Hollywood Reporter. La testata riporta che la Screen Gems (etichetta della Sony) aveva già acquistato i diritti sulla vita di Padre Amorth da Michael Patrick Kaczmarek e dalla media company gesuita Loyola Productions. L’accordo incluse anche la possibilità di poter sfruttare i due libri di memorie scritti dall’esorcista, “Un esorcista racconta” e “Nuovi racconti di un esorcista”.

La pellicola di Julius Avery su Padre Amorth con Russell Crowe protagonista s’intitolerà Pope’s Exorcist e viene definita come “un sogno che si avvera” da parte del regista. Le riprese, come anticipato qualche riga più sù, dovrebbero partire a settembre in Irlanda.

La figura di Padre Amorth è stata già raccontata anche da William Friedkin, il regista de L’esorcista, nel documentario The Devil and Father Amorth, presentato al Festival di Venezia nel 2017 (ECCO LA RECENSIONE).

Come ricorda Wikipedia su Padre Amorth:

Laureato in giurisprudenza, entrò a far parte della Società San Paolo e fu ordinato presbitero il 24 gennaio 1954 a Roma dall’allora vescovo di Norcia Ilario Roatta […] Dal 1986 è stato esorcista nella diocesi di Roma, per mandato del cardinale vicario Ugo Poletti. Collaborava con diversi medici e psichiatri italiani. Dichiarava di aver effettuato circa 70.000 esorcismi dal 1986 al 2007. Lo stesso padre Amorth in un’intervista al giornale britannico Sunday Telegraph del 2000 riferisce di oltre 50.000 interventi effettuati […] Padre Amorth, nei suoi libri e nelle trasmissioni televisive e radiofoniche, ha affermato di essersi trovato di fronte a vere e proprie possessioni demoniache al massimo un centinaio di volte, e di aver avuto invece a che fare in genere con “disturbi” demoniaci o malattie mentali. Insieme a Jeremy Davies, nel 1990 diede vita all’Associazione internazionale degli esorcisti, di cui è stato presidente fino al 2000, sebbene sia rimasto presidente onorario fino alla morte. Conduceva la trasmissione radiofonica Racconti di un esorcista – il titolo riprendeva un suo noto libro – su Radio Maria. Sostenne che al 90% le vessazioni diaboliche sono conseguenze di malefici, cioè sono causate da persone che per vendetta o per rabbia si rivolgono a maghi e occultisti legati a Satana i quali, pagati profumatamente, si attivano per far intervenire il maligno.

Cosa ne pensate dell’ingaggio di Russell Crowe nei panni di Padre Amorth? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

FONTE: The Hollywood Reporter