Le indagini su quanto accaduto sul set digiovedì scorso stanno continuando , ma intanto sono trapelate online alcune rivelazioni sconcertanti riguardo l’arma che ha fatto fuoco uccidendo accidentalmente la direttrice della fotografiae ferendo il regista

Secondo quanto riporta TheWrap, che cita fonti informate dei fatti, la pistola in questione era stata utilizzata dai membri della troupe per esercitarsi al tiro al bersaglio con munizioni vere solo qualche ora prima dell’incidente. Alcuni membri della troupe avevano preso le armi di scena dal set del film Western, inclusa la pistola che ha ucciso Hutchins, per fare “plinking”, ovvero sparare a delle lattine di birra per passare il tempo.

Più tardi quel giorno la pistola è stata utilizzata dall’attore e produttore Alec Baldwin durante una prova generale (le riprese della scena non erano in corso, ecco perché la polizia non ha potuto sequestrare immagini dell’accaduto) dentro una chiesa di legno. Il primo aiuto regista David Halls ha confermato che si trattava di una “cold gun”, e cioè una pistola innocua, dopo averla presa dal vassoio portato dall’armiere Hannah Gutierrez Reed, e l’attore ha scaricato l’arma verso la cinepresa dove si trovavano la direttrice della fotografia e il regista, che lo stavano assistendo per la prova. Solo che la pistola, in realtà, conteneva ancora un proiettile.

Negli ultimi giorni sono emersi dettagli preoccupanti circa la sicurezza sul set di questa produzione indipendente: a quanto pare, diversi membri della troupe che si occupava delle riprese si erano licenziati a causa delle condizioni di lavoro, del ritardo nei pagamenti e dell’ospitalità. Solitamente quando c’è una protesta di impiegati iscritti al sindacato IATSE le produzioni si devono fermare per un paio di giorni, ma in New Mexico c’è una legge che permette di continuare a girare assumendo sostituti non iscritti al sindacato.

L’aiuto regista solitamente è responsabile della sicurezza sul set, ma non è chiaro il motivo per cui fosse David Halls a maneggiare l’arma e non l’armiere. In tutto questo, Deadline svela che nel 2019 Halls era stato al centro di un altro incidente in cui una pistola si era scaricata inaspettatamente, sul set del film Freedom’s Path. L’uomo venne licenziato dopo che l’incidente causò il ferimento di un collega. Halls era stato anche protagonista di alcune lamentele sul suo comportamento sul set dell’antologia Into the Dark firmata Blumhouse.

Ricordiamo che al momento le indagini sono in corso e non sono state formulate accuse nei confronti di alcun membro della troupe.