Mentre proseguono le indagini sul terribile incidente che si è consumato sul set diil 21 ottobre ed è costato la vita ad Halyna Hutchins, una delle persone direttamente coinvolta nelle indagini, l’armiere Hannah Gutierrez Reed, ha rilasciato dichiarazioni incendiarie all’indomani delle illazioni dei suoi avvocati, durante la trasmissione Today, su un ipotetico “sabotaggio” della pistola.

Durante la trasmissione gli avvocati hanno affermato che chi ha messo il proiettile vero nella confezione di munizioni a salve aveva l’intento di sabotare il set, e hanno anche formulato delle accuse precise, pur senza fare nomi:

In queste settimane si è spesso sottolineato come parte della troupe avesse deciso di lasciare la produzione nei giorni precedenti all’incidente a causa di problemi nei pagamenti e per questioni legate agli alloggi troppo lontani dal set. Ricordiamo che nel corso delle tre perquisizioni successive alla tragedia sono state trovate circa 500 tra munizioni e cartucce a salve, e quelli che “si sospetta fossero proiettili veri”, e più recentemente anche almeno una confezione di proiettili calibro 45.

Nella nuova dichiarazione rilasciata a mezzo stampa, la difesa di Gutierrez Reed rincara la dose, spiegando il motivo per cui c’erano dei momenti in cui le armi erano prive di supervisione (ovvero: la donna doveva svolgere più mansioni, era infatti anche attrezzista):

Prima di tutto, Hannah era incredibilmente attenta alla sicurezza sul set e ha preso il suo incarico molto seriamente dal momento in cui ha iniziato a lavorare sul set il 4 ottobre. Ha addestrato all’uso delle armi tutti gli attori, incluso Mr. Baldwin, e ha lottato perché vi fossero più giornate dedicate all’addestramento, inoltre sottolineava regolarmente di non puntare mai un’arma da fuoco verso una persona. Mai, neanche in un milione di anni, Hannah ha pensato che potessero esserci dei proiettili veri nella confezione di munizioni a salve. La vera domanda è chi li ha messi lì, e perché. Hannah teneva le pistole custodite sotto chiave, anche durante il pranzo della giornata in questione, e ha dato indicazioni al suo reparto di controllare il carrello con le armi mentre si allontanava per svolgere gli altri suoi compiti o durante le pause pranzo. Hannah ha fatto tutto ciò che poteva per garantire che sul set vi fosse sicurezza. Aveva controllato le munizioni che aveva inserito nelle armi da fuoco quel giorno, come faceva sempre. Lo ha fatto nuovamente quando ha consegnato l’arma a Mr. Halls, facendo ruotare il tamburo, mostrandogli tutte le munizioni e poi consegnandogli l’arma da fuoco. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare o pensare che qualcuno avrebbe introdotto delle vere munizioni sul set.