Ruth Wilson parla dell’importanza dei coordinatori d’intimità e commenta le dichiarazioni di Sean Bean

Dopo le dure critiche di Sean Bean, la discussione sui coordinatori d’intimità continua a tenere banco: ultima in ordine di tempo a essere interpellata sulla questione è Ruth Wilson, attrice britannica nota per i suoi ruoli in The Affair e Queste oscure materie.

Parlando di True Things con The Hollywood Reporter, film in cui interpreta un’assistente sociale che inizia una torbida relazione con un ex detenuto, Wilson ha raccontato la sua esperienza sul set con la coordinatrice d’intimità Ita O’ Brien.

Ecco le sue parole:

O’Brien è la regina dei coordinatori d’intimità. È stata bravissima. È davvero interessante. Spero davvero che questo porti a scene di sesso più interessanti sui nostri schermi, perché ora c’è un dialogo che prima non c’era. Non c’era nemmeno una discussione. E se c’è stata, è stata molto banale ed è avvenuta il giorno stesso delle riprese. Tutti si sentivano in imbarazzo, non solo gli attori, ma anche il regista e i produttori, tutti evitavano di parlare delle scene di sesso. Avere un coordinatore d’intimità ora significa che la discussione può avvenire in modo pragmatico, pratico e razionale, dove il regista può esprimere ciò che spera di ottenere dalla scena e gli attori possono esprimere le loro insicurezze e ciò con cui si sentono a proprio agio e dove sono i loro limiti. Grazie a questa discussione, ora c’è un intermediario che può aiutare a negoziare. Ho sentito dire da molti direttori che si sentono molto più a loro agio ad avere un coach dell’intimità, perché hanno il linguaggio giusto per queste discussioni e questo rende tutto più facile per tutti. A me è piaciuta molto la presenza di Ita, e so che anche a Tom [Burke, co-protagonista del film] e Harry [Wootliff, regista] è piaciuta molto.

Wilson commenta poi direttamente le parole di Bean:

D: Di recente c’è stato un po’ di scalpore in rete perché Sean Bean ha detto che non gli piacciono i coordinatori d’intimità perché preferisce essere spontaneo. Tu ne hai sempre usato uno? Non lo so. Dipende sempre dalle dinamiche delle persone coinvolte e da quanto ti fidi della persona che hai di fronte. A volte, se si lascia che gli attori si diano da fare, è possibile che lo facciano, ma la macchina da presa potrebbe non ottenere ciò che il [regista] vuole. È molto utile avere una conversazione pratica su ciò che vuole il regista, su dove si trova la macchina da presa, su come assicurarsi che la posizione sia giusta e su come farla funzionare per la macchina da presa. Sono abbastanza pronta ad affrontare la conversazione per assicurarmi che sia una decisione sensata per tutti. Si parla di scene simili a quelle degli stunt e bisogna assicurarsi di avere qualcuno che sia in grado di farle sentire sicure, ma anche di trovare l’angolazione giusta per la macchina da presa e di farle sembrare reali senza esserlo davvero.

Cosa ne pensate delle parole di Ruth Wilson sui coordinatori d’intimità? Lasciate un commento!

FONTE: THR