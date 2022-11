Ryan Coogler parla della sua reazione a Creed III: “Sono così orgoglioso”

In una recente intervista con Collider per la promozione di Black Panther: Wakanda Forever, Ryan Coogler ha parlato di Creed III, il film diretto da Michael B. Jordan in arrivo l’anno prossimo.

Il regista non ha voluto svelare il consiglio dato all’attore, ma ha avuto solo belle parole per lui:

Guarda, non intendo rispondere, amico mio, proprio no. Ma comunque sì, è folle, posso dire com’è stato, ed è stato fantastico. Ho provato molto orgoglio per Mike, per Jonathan, per Tessa, per Phylicia, e per la giovane stella che tutti conosceranno e che interpreta Amara. […] Sono stato così fiero di tutti, ho chiamato Mike per dirglielo, ma non intendo condividere i consigli che gli ho dato.