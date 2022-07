Ryan Gosling commenta con ironia le critiche al film di Barbie e al suo Ken

Da quando sono cominciate le riprese del film di Barbie con Margot Robbie nei panni della protagonista e Ryan Gosling in quelli di Ken, una larga fetta dei cosiddetti “cinefili” ha cominciato ad affidare ai social una sfilza di lamentele e critiche rivolte verso una pellicola che sembra essere destinata a “uccidere il cinema”. Poi, fortunatamente, c’è anche chi se la spassa limitandosi a fare un po’ di sana ironia anche in virtù del fatto che, per lo meno in nordamerica, Barbie e Oppenheimer, la nuova opera di Christopher Nolan, esordiranno in sala lo stesso giorno.

Ospite di Jimmy Fallon, Ryan Gosling ha avuto modo di commentare le critiche che alcune persone hanno fatto tanto al film di Barbie in sé quanto al look del suo Ken. L’attore si è così espresso:

Sono rimasto davvero sorpreso da come alcune persone si siano disperate per il mio Ken, come se avessero mai pensato neanche per un secondo a Ken prima di questo film. Non hanno mai giocato con Ken. Nessuno gioca con Ken. È solo un accessorio e neanche dei più fichi.

