Secondo quanto riportato da Variety sarà tra i protagonisti di, adattamento cinematografico basato sulla serie televisiva degli anni ’80 omonima (arrivata in Italia con il titolo Professione pericolo).

Le riprese del lungometraggio si terranno in Australia.

Nel 2013 Dwayne Johnson e il regista McG (Terminator Salvation) erano in trattative per il progetto che poi non ha mai visto la luce.

La serie raccontava la storia di due stuntman che nel tempo libero si tramutavano in cacciatori di taglie.

Cosa ne pensate di questo progetto con Gosling? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!