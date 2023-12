Ryan O’Neal è morto: la star di film come Love Story e Paper Moon – Luna di carta aveva 82 anni, e aveva ricevuto due diagnosi di cancro: leucemia nel 2001 e cancro alla prostata nel 2012.

A dare la notizia del suo decesso il figlio Patrick O’Neal, pubblicando su Instagram un messaggio nel quale spiegava che il padre è morto “affiancato dal suo amorevole team, che lo supportava e lo amava come lui faceva con noi”. Ha poi proseguito spiegando di voler “condividere alcune sensazioni per darvi un’idea di che grande uomo fosse”, e ha descritto il padre come “il mio eroe”: “Lo ammiravo e lui era sempre esagerato. Quando sono nato, nel 1967, mio padre era già una star TV nella soap opera ‘Peyton Place’. È lì che ha incontrato mia madre Leigh Taylor-Young, circa 9 mesi dopo (più o meno una serata romantica o due!) sono nato io”.

Patrick continua: “Mio padre è diventato una star internazionale del cinema con ‘Love Story’, all’inizio degli anni ’70, un decennio che ha assolutamente dominato recitando in film come ‘Ma papà ti manda sola?’, ‘Paper Moon – Luna di carta’, ‘Barry Lyndon’, ‘Quell’ultimo ponte’, ‘Ma che sei tutta matta?’ e ‘Driver l’imprendibile’. È diventata una leggenda di Hollywood. Punto.”

O’Neal era padre di quattro figli: Tatum O’Neal e Griffin O’Neal, avuti con la sua prima moglie, Joanna Moore; Patrick O’Neal con la sua seconda moglie, Leigh Taylor-Young e Redmond James Fawcett O’Neal con Farrah Fawcett.

