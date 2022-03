La “faida” fraè uno degli stunt promozionali più lunghi di sempre in ambito di marketing cinematografico e non solo. Le due star, legate naturalmente da profonda amicizia, si prendono in giro – a distanza più o meno ravvicinata – da anni.

Anche noi di BadTaste abbiamo, inevitabilmente, segnalato se non necessariamente tutti i vari exploit fra i due, quantomeno quelli più meritevoli di attenzione per la sagacia e l’ironia messe in campo.

Ora, in un’intervista rilasciata a Yahoo Entertainment, Ryan Reynolds ha finalmente spiegato perché sia del tutto giusto maltrattare pubblicamente Hugh Jackman. E lo ha fatto parlando con due piccole inviate, Lyla e Luna, che hanno condotto, per il sito citato, l’intervista fatta dalla star canadese a margine della promozione stampa di The Adam Project, film da ieri disponibile in streaming su Netflix (LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE).

Quando una delle due giovani intervistatrici chiede a Ryan Reynolds il perché di tutta questa “cattiveria” verso Hugh Jackman, l’attore risponde:

Ok Luna, questo è il genere di domande che amo. So per certo che è lui che ha deciso d’intitolare quel film “The Greatest Showman”. Perché non chiamarlo direttamente Il Super Fighissimo Hugh Jackman? È patetico e disgustoso che abbia deciso di chiamare così quel film. Così come è patetico e disgustoso il fatto che, dovunque vada, vuole essere chiamato da tutti “The Greatest Showman”, inclusi da voi, impressionabili ragazzini e ragazzine. Santa miseria!

La discussione passa poi a toccare altri noti film della star ed è a quel punto che Ryan Reynolds mette le cose in chiaro con le due bambine dicendo loro che sono abbastanza grandi per vedere Deadpool, ma non… Lanterna Verde!

Ryan Reynolds: quanti anni avete? Lyla: ho 9 anni Luna: ne ho sei e mezzo Ryan Reynolds: oh, va bene, potete guardare Deadpool tranquillamente. Ma non Lanterna Verde. Non siete grandi abbastanza. Dovete aspettare di arrivare alla soglia dei cinquanta. A quel punto sarete pronte.

Cosa ne pensate di questo nuovo “battibecco a distanza” fra Ryan Reynolds e Hugh Jackman? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!