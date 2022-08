Ryan Reynolds porta i figli sulla Walk of Fame e incontra Pennywise sulla sua stella

Una tranquilla passeggiata sulla Walk of Fame di Hollywood per mostrare la stella del padre ai suoi figli. Questo aveva in mente di fare Ryan Reynolds nelle scorse ore. Ed effettivamente ci è riuscito, ma sulla sua stella ha trovato una sorpresa non esattamente gradita dai bambini: un uomo travestito da Pennywise!

Trovate il divertente post qua sotto:

Ricordiamo che Reynolds si sta attualmente preparando per tornare nei panni del Mercenario Chiacchierone in Deadpool 3. Ecco i dettagli sul film:

Nonostante l’assenza di annunci ufficiali su Deadpool 3 al Comic-Con di San Diego, del film si è comunque parlato, marginalmente, durante i vari incontri stampa effettuati da Kevin Feige, il boss della divisione cinematografica della Casa delle Idee. Il produttore ha spiegato che il terzo film del Merc with a Mouth ci regalerà una “grande svolta” come da tradizione di tutti i vari Capitoli 3 delle varie sotto saghe che compongono l’Universo Cinematografico Marvel (ECCO TUTTI I DETTAGLI). Sempre Kevin Feige ha poi avuto modo di specificare che durante il panel presso la popolare kermesse californiana, i Marvel Studios non hanno svelato tutte le loro carte sulle prossime Fasi del Marvel Cinematic Universe (ECCO TUTTI I DETTAGLI). Forse potremo apprendere qualcosa in più su Deadpool 3 – e, chissà, anche su Fantastic 4? – alla D23 Expo. Ovviamente vi terremo aggiornati…

Quanto attendete il ritorno di Ryan Reynolds in Deadpool 3? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Vi ricordiamo che potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!

FONTE: Ryan Reynolds/Facebook