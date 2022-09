Ryan Reynolds pubblicizza la Mint Mobile insieme ad AriZona Iced Tea

In attesa di rivedere Ryan Reynolds in azione sul grande schermo nei panni del Mercenario Chiacchierone (in Deadpool 3), la star hollywoodiana è recentemente tornata a pubblicizzare la sua compagnia telefonica Mint Mobile insieme a un nuovo partner: AriZona Iced Tea.

Trovate il divertente spot pubblicitario qua sotto:

FONTE: Ryan Reynolds