è stato insignito del prestigioso Governor General’s Award e così ha voluto fare i suoi ringraziamenti a dovere sui social

“Ieri sera il Canada mi ha reso onore con un Governor General’s Award e con questo video” ha scritto l’attore. “Non sto piangendo, è solo sciroppo d’acero. Steven Page è un amico e una leggenda per aver sprecato questa splendida canzone per me“.

Last night, Canada honoured me with a Governor General's Award and this video. I'm not crying. It's just maple syrup. @stevenpage is a friend and legend for wasting this amazing song on me. Thank you to Her Excellency, @GGCanada , Mary Simon. #GGAwards @CanadasNAC I'm a wreck. pic.twitter.com/0ALteFw2QN

Ricordiamo che in una recente intervista con Fatherly, Ryan Reynolds è tornato a parlare della sua pausa dalla recitazione.

Come chiarito al sito, non si tratterà di una pausa dal lavoro:

Non intendo girare altri film. Ho un mucchio di altre cose da fare, ma la questione principale è che così posso essere presente per i miei figli la mattina e la sera, posso alzarmi con loro e metterli a letto la sera. Sono cose che dovrebbero dare per scontate e non considerarle come occasioni speciali in alcun modo.

Perciò svilupperò un mucchio di cose e lavorerò durante la giornata mentre sono a scuola, ma per il resto del tempo sì… non girerò film per un po’.