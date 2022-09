Ryan Reynolds perde una scommessa con Rob McElhenney e scopre di avere un pericoloso polipo intestinale

Ryan Reynolds e Rob McElhenney (It’s Always Sunny in Philadelphia, Mythic Quest) sono, ovviamente, entrambi attori e, nella vita privata, sono anche amici e soci in affari. Come noto, sono tutti e due proprietari e co-presidenti della squadra di calcio gallese del Wrexham AFC una partnership, questa, che oltre ad aver accelerato il loro processo di amicizia verrà anche raccontata dalla serie targata FX Welcome to Wrexham (GUARDA IL TRAILER) che, in Italia, vedremo su Disney Plus.

Ed è proprio per una scommessa collegata alle questioni calcistiche, per così dire, che Ryan Reynolds si è sottoposto a una colonscopia scoprendo di avere un potenzialmente pericoloso polipo intestinale. Una scommessa che, chiaramente, era stata fatta per sensibilizzare l’opinione pubblica sugli screening sanitari per la prevenzione dei tumori del colon operazione che, da prassi, viene fatta un po’ ovunque (Stati Uniti inclusi) dopo i cinquant’anni d’età. Una soglia anagrafica che, secondo molti, andrebbe abbassata ai 45 anni considerato che proprio negli USA i tumori colorettali sono la terza diagnosi tumorale più diffusa (Fonte: American Cancer Society).

Ryan Reynolds ha pubblicato un video in cui, seduto insieme a Rob McElhenney, spiega perché, ha perso la scommessa fatta un anno fa che lo ha portato a sostenere la colonscopia. La star di Deadpool era convinta che il collega non sarebbe riuscito a imparare il gallese.

McElhenney però, parlando in gallese, dice:

Era così sicuro che non avrei imparato il gallese che aveva detto che avrebbe trasmesso pubblicamente la sua colonscopia se avesse perso.

Ryan Reynolds conferma tutto aggiungendo che:

Rob ed io abbiamo compiuto entrambi 45 anni e quando arrivi a quest’età ha senso fare una colonscopia. Che potrebbe letteralmente, e dico davvero, letteralmente salvarvi la vita.

Durante l’esame, che, come da promessa, potete vedere nel tweet più in basso, l’equipe medica ha effettivamente trovato un polipo definito come “subdolo” nel lato destro del colon della star. Il dottor Jonathan LaPook spiega all’attore dopo la procedura:

Hai fatto una preparazione (per l’esame, ndr.) così buona che sono riuscito a trovare un polipo molto subdolo nel lato destro del tuo colon. Una cosa che, potenzialmente, potrebbe aver salvato la tua vita. Non voglio suonare troppo drammatico, ma questo è esattamente il motivo per cui si dovrebbe fare questo esame.

Quando è scattato il turno di Rob McElhenney, l’esame ha evidenziato la presenza di tre piccoli polipi che sono stati rimossi perché, come spiega il gastroenterologo Leo Treyzon, “Non erano ancora nulla di grave ma l’averli trovati e rimossi tempestivamente è comunque un fattore positivo”.

Rob McElhenney, dopo aver scherzato sul fatto di aver battuto Reynolds 3 polipi a 1, chiede poi al medico se ci siano delle maniere per evitare delle recidive. Treyzon specifica che, allo stato attuale delle conoscenze, non si sa ancora se una variazione della dieta possa influire nell’insorgenza di questa problematica e che ora come ora, a fare la differenza sono la sorveglianza e gli screening.

Ecco il video condiviso su Twitter da Ryan Reynolds:

Trovate tutte le informazioni sugli screening per il cancro del colon retto sul sito del Ministero della Salute.