In casa Reynolds/Lively c’è un problema di squali. Più o meno.ha fatto presente il problema sui social.

Ma niente paura, sua moglie Blake ha già avuto a che fare con le note creature marine.

“Mia figlia di un anno è ossessionata da Baby Shark. Tutto il giorno. Ogni giorno. C’è solo un modo per risolvere il problema” ha scritto Reynolds su Instagram condividendo l’immagine del poster di Paradise Beach – Dentro l’incubo in riferimento proprio al film in cui abbiamo visto la Lively scontrarsi con un particolare squalo bianco mentre faceva surf.

Potete vedere il divertente post qui di seguito:

Questa la sinossi del film:

Nel tesissimo thriller Paradise Beach – Dentro L’Incubo, Nancy (Blake Lively) sta facendo surf da sola di fronte a una spiaggia isolata quando viene attaccata da un grande squalo bianco che le impedisce di tornare a riva. Anche se solo 200 metri la separano dalla salvezza, dovrà mettere in gioco tutta la sua forza di volontà per sopravvivere. È Lo squalo per una nuova generazione.

Diretto da Jaume Collet-Serra, Paradise Beach – Dentro l’Incubo è approdato nelle sale americane il 29 giugno negli 2016 e il 25 agosto in Italia.

