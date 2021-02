In una recente intervista Salma Hayek è tornata a parlare della sua difficoltà nel girare una scena di sesso in Desperado , uno dei suoi primi ruoli importanti che ha fatto parte della Trilogia del Mariachi .

Nonostante il clima rilassato, Hayek ebbe molti problemi a stare a suo agio, tant’è che iniziò a singhiozzare davanti ad Antonio Banderas:

Lui fu un gentiluomo e così gentile, siamo ancora amici molto stretti. Ma era così disinvolto, perciò la cosa mi spaventò. Per lui era come se non fosse nulla, non ero mai stata davanti a qualcuno in quella situazione. Così iniziai a piangere e lui mi disse: “Oddio, mi fai sentire male”. Ero così in imbarazzo da mettermi a piangere.