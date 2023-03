Sam Neill convive con il cancro, si è sottoposto a una cura sperimentale

È in un’intervista pubblicata dal Guardian che Sam Neill rivela di avere un cancro al terzo stadio, appartenente ai linfomi non-Hodgkin: per la precisione un Linfoma angioimmunoblastico a cellule T che aggredisce il sangue.

L’attore neozelandese spiega di aver avuto i primi sintomi a marzo del 2022, quando ha notato di avere delle ghiandole ingrossate mentre si trovava a Los Angeles per promuovere Jurassic World: il dominio. Poche settimane dopo si trovava in chemioterapia, ed è proprio mentre si curava che ha iniziato a scrivere un libro di memorie:

Mi sono ritrovato senza nulla da fare, e io sono abituato a lavorare, adoro lavorare, adoro andare al lavoro. Adoro stare in mezzo alle persone, circondarmi di compagnia, amici e di tutte queste cose. Improvvisamente ne ero privo. Non avevo intenzione di scrivere un libro, ma mano a mano che sono andato avanti a scrivere mi sono reso conto che mi stava dando uno scopo per vivere. Andavo a dormire e pensavo: “Scriverò questa cosa domani… Mi teneva occupato, e questa cosa mi ha davvero salvato la vita, non ce l’avrei fatta se non avessi avuto qualcosa da fare. […] Non posso fingere che l’anno scorso non abbia avuto dei momenti davvero cupi, ma quei momenti cupi hanno dato una nuova luce al resto, e mi hanno reso grato per ogni giorno e per tutti i miei amici. Sono felice di essere vivo.

Il primo ciclo di chemioterapia non sembrava funzionare, e così la situazione è apparsa decisamente grave. A quel punto gli è stata proposta una nuova chemioterapia, nuova e “molto costosa”. All’epoca era l’unica persona nel Nuovo Galles del Sud sottoposta a questa cura sperimentale, e quando è andato in Nuova Zelanda per Natale è diventata l’unica persona del paese a sottoporsi a quella cura. Secondo quanto ha rivelato al Guardian, dovrà assumere questa chemioterapia una volta al mese per il resto della sua vita (nel frattempo l’azienda che la produce ha iniziato a offrirgliela gratuitamente perché è sopravvissuto), e sebbene l’attore si senta “completamente a pezzi per due giorni” ogni volta che la assume, sembra funzionare: “Non sono del tutto guarito, ma non c’è cancro nel mio corpo”.