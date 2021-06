LEGGI ANCHE – Sam Neill e Jeff Goldblum insieme per le strade di Sydney

Secondo quanto rivelato da Variety condivideranno presto lo schermo in, adattamento cinematografico tratto dalla serie di libri fantasy scritti da Patrick Holt.

Jeffrey Walker (Ali’s Wedding, Lambs of God) sta dirigendo il film che è attualmente in fase di riprese nel Queensland, in Australia. Leon Ford (Griff the Invisible) si è occupato della sceneggiatura.

L’opera segue la storia di due umili tirocinanti di una misteriosa ditta inglese, la J.W. Wells & Co., che piano piano intuiscono che i loro datori di lavoro sono tutt’altro che convenzionali. I carismatici cattivi che gestiscono l’azienda stanno sconvolgendo il mondo della magia portando la moderna strategia aziendale tra le antiche pratiche magiche.

Completano il cast Miranda Otto (Il Signore degli Anelli, Le terrificanti avventure di Sabrina), Chris Pang (Crazy & Rich, Charlie’s Angels), Jessica De Gouw (Gretel & Hansel), Rachel House (Thor: Ragnarok), Arka Das (Mulan, Lion – La strada verso casa), Damon Herriman (C’era una volta a… Hollywood, Mr Inbetween) e Sophie Wilde.

Il film verrà distribuito come uno Sky Original nel Regno Unito, Irlanda, Germania e Italia. In Australia sarà invece distribuito nelle sale grazie alla Madman Entertainment. Qua sotto potete vedere la prima immagine:

Tra i produttori troviamo la Jim Henson Company e la Story Bridge Films. Lisa Henson e Chris Lytton saranno i produttori escutivi per la Jim Henson Company.

