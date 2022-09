Sam Raimi dirigerà il remake di Magic – Magia?

Tra i prossimi progetti di Sam Raimi potrebbe esserci un remake di Magic – Magia (Magic), horror psicologico del 1978 diretto da Richard Attenborough e con protagonista Anthony Hopkins.

Si tratterebbe, in realtà, di un altro adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo scritto da William Goldman, già sceneggiatore del film.

A rivelarlo è stato il produttore Roy Lee durante un’ospitata per il podcast Post Mortem with Mick Garris, come potete leggere a seguire:

Ho lavorato con [Sam Raimi] come produttore su alcuni film… e in effetti… la prima volta che lavorerò con lui [come regista] sarà per un remake di Magic, che è una cosa a cui stiamo lavorando. Parlo del film con Anthony Hopkins. Ascolteremo le versioni finali delle idee degli sceneggiatori la settimana prossima. [Sam] adorava il film originale e il libro scritto da William Goldman.

