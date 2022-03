, in questi giorni, è doppiamente impegnato: da una parte c’è la produzione di Secret Invasion, la nuova serie TV dei Marvel Studios (ECCO LA NOSTRA SCHEDA), dall’altra c’è la promozione de Gli ultimi giorni di Tolomeo Grey, la serie TV da lui interpretata che debutterà, con i primi due episodi, il prossimo venerdì 11 marzo su Apple TV+ ( GUARDA IL TRAILER UFFICIALE ).

In un’articolata intervista rilasciata al The Times, Samuel L Jackson ha però toccato una questione molto sentita come l’uso fatto dai bianchi della “parola con la N”, nello specifico in riferimento al celeberrimo pocaster Joe Rogan. Qualche settimana fa, Rogan è tornato alla luce della ribalta per via di un video, diffuso da India Arie, che mostrava una compilation di tutte le volte che, durante la Joe Rogan Experience, il podcaster ha impiegato la “parola con la N”: più di 20.

Samuel L Jackson, dalla testata citata, ha commentato la questione Joe Rogan affermando che, secondo lui, non c’è alcuna giustificazione per un bianco che la utilizza così a sproposito al di fuori di un qualsiasi contesto, come ad esempio quello di una storia che lo prevede per necessità drammatiche.

Queste le sue testuali parole:

Non c’è assolutamente alcun contesto in cui una persona bianca è autorizzata a usare quella parola, men che meno pubblicamente in un podcast. Sostiene che nessuno ha afferrato il contesto di quando l’ha impiegata. Ma non avrebbe dovuto dirlo. E non è tanto una questione di contesto, quanto del fatto che si trovava a suo agio nel farlo. Dici che ti dispiace perché vuoi tenerti i tuoi soldi, ma ti stavi divertendo e lo facevi perché era d’intrattenimento. C’è bisogno di un contesto per usarla. Una storia è fatta di contesto. Ma per strappare una risata? È sbagliato.

Samuel L Jackson racconta anche che, ai tempi della lavorazione di Django Unchained di Quentin Tarantino, lo stesso Leonardo DiCaprio aveva espresso delle perplessità circa l’utilizzo della “parola con la N”:

Quando stavamo facendo le prove di Django Unchained, Leo mi disse “Non so se posso dire ne**o tutte queste volte”, ma sia io che Quentin gli abbiamo detto che doveva farlo.

