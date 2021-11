Vedremo mai un sequel del disaster movie del 2015? Nel 2016 era stato effettivamente messo in cantiere un sequel, ma da quel momento non abbiamo più avuto notizie al riguardo.

In una recente intervista a SiriusX, lo stesso Dwayne Johnson (protagonista del primo film) ha rivelato che effettivamente esiste un’idea per un possibile sequel del progetto:

Il film diretto da Brad Peyton ha incassato 470 milioni di dollari in tutto il mondo. Questa la sinossi integrale:

Dwayne Johnson porta sul grande schermo la straordinaria forza devastatrice della natura. All’indomani di un imponente terremoto in California, il pilota di un elicottero dei soccorsi decide di intraprendere un rischioso viaggio per tentare di salvare sua figlia. Nel film fanno parte del cast anche Carla Gugino (“Una Notte Al Museo”, la serie TV, “Entourage”), Alexandra Daddario (“Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo”, la serie TV, “True Detective”) ed Archie Panjabi (La serie TV, “The Good Wife”), oltre a Hugo Johnstone-Burt (la serie TV australiana, “Home and Away”) ed Art Parkinson (la serie TV, Il trono di spade). SAN ANDREAS è prodotto da Beau Flynn (“Hercules- La Leggenda Ha Inizio”, Viaggio Nell’Isola Misteriosa). Altro produttore è Tripp Vinson (“Alba Rossa”). I produttori esecutivi sono Richard Brener, Samuel J. Brown, Michael Disco, Rob Cowan e Bruce Berman, Hiram Garcia ne è il co-produttore. La sceneggiatura è di Carlton Cuse e Chad Hayes & Carey Hayes, da una storia di Jeremy Passmore & Andre Fabrizio. Il team creativo dei filmmaker include il direttore della fotografia, Steve Yedlin (“Looper”), lo scenografo Barry Chusid (“L’Alba Del Giorno Dopo”), il montatore Bob Ducsay (Godzilla), il produttore degli effetti visivi, Randall Starr (Into the Storm), il supervisore agli effetti visivi, Colin Strause (“The Avengers”), e la costumista, Wendy Chuck (“Twilight”).