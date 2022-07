San Diego Comic-Con: commenta i panel più importanti con noi su Twitch!

Mancano poche ore all’inizio della preview night al San Diego Comic-Con: l’attesissima convention torna dopo gli anni di pandemia con l’obiettivo di ritrovare l’antico splendore in presenza (sebbene con l’implementazione di importanti norme di sicurezza tra cui l’obbligo di mascherina al chiuso) e fare ancora una volta da amplificatore ai titoli più importanti in arrivo al cinema e in tv nella prossima stagione.

Noi di BadTaste seguiremo il San Diego Comic-Con sulle pagine del nostro sito, pubblicando ogni giorno aggiornamenti, approfondimenti e novità, ma potremmo anche avere un’inviata a uno degli eventi clou, e cioè il panel de Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere. Inoltre, venerdì 22 luglio e sabato 23 luglio avremo un palinsesto speciale per seguire e commentare insieme a voi i panel della Sala H.

Ecco quindi il palinsesto, per seguire le nostre dirette non dovete fare altro che andare su BadTasteItalia, diventare nostri follower e, perché no, anche abbonarvi al nostro canale: potete farlo gratuitamente con il vostro account Amazon Prime. Questo vi permetterà automaticamente di abbonarvi anche a BadTaste+, accedendo quindi a tutte le nostre recensioni, videorecensioni e ai podcast, e ad articoli interattivi come quello che dedicammo due anni fa proprio all’anniversario della nascita del San Diego Comic-Con.

IL CALENDARIO DELLE NOSTRE DIRETTE

Le nostre dirette Twitch osserveranno i seguenti orari:

Venerdì 22

19.30 – Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere

Sabato 23 (maratona)