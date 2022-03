In occasione di un’intervista per FOX 5 New York hanno parlato della possibilità di uno Speed 3.

Bullock ha spiegato che accetterebbe di recitare nel film a patto che sia il suo collega a dirigerlo. “Non minacciarmi con queste proposte allettanti” ha ribattuto Radcliffe, che ha anche suggerito un titolo: Speed 3: Horsepower.

Bullock ha poi aggiunto che vedere Radcliffe come un regista “posh” con tanto di gilet pieno di tasche e mirino.

Con EW i registi di The Lost City, Aaron e Adam Nee, hanno parlato del film e delle riprese; nel corso della chiacchierata Aaron ha spiegato che lui e suo fratello erano preoccupati per Daniel Radcliffe:

Credo che Adam abbia pensato: “Daniel è appena arrivato e stiamo per buttarlo nell’oceano” [per una scena“.

Sandra Bullock ha sottolineato: “E quindi stavamo per ucciderlo”.

Alla fine le riprese della sequenza sono filate lisce come l’olio.

The Lost City, nuova commedia romantica d’azione con protagonisti Channing Tatum a Sandra Bullock, arriverà nei cinema italiani il 21 aprile.

