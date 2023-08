Le riprese di Santocielo sono appena terminate a Roma, dopo aver girato per sette settimane in Sicilia, tra Catania e Montalbano Elicona, e per l’occasione la produzione ha annunciato che Giovanni Storti (del trio Aldo, Giovanni e Giacomo) sarà nel cast del film.

Protagonisti di Santocielo sono Ficarra e Picone, diretti per la prima volta da Francesco Amato. I due sono anche co-sceneggiatori accanto ad Amato, a Davide Lantieri e Fabrizio Testini.

Nulla sappiamo sulla trama; Medusa distribuirà la commedia il 14 dicembre.

