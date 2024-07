Mandy Moore, intervistata da People, festeggia i 20 anni dall’uscita del film indie Saved! Ricorda l’attrice il clima rilassato e il senso di comunità che si era creato durante le riprese:

Mi vengono in mente tantissimi ricordi del set. Stavamo tutti nello stesso hotel mentre giravamo, e ricordo tutto il tempo che passavamo insieme nelle stanze degli altri. Cose come: “Ok, oggi andiamo tutti nella stanza di Jena.” Oppure: “Oh, oggi andiamo tutti nella stanza di Eva o di Mac,” e preparavamo cene o ordinavamo cibo e ci rilassavamo insieme.

Continua:

Era come se avessimo tutti 17 o 18 anni, forse alcuni di noi erano un po’ più grandi, ma è stata un’esperienza divertente, come un campo estivo. E sapevamo che era una cosa davvero strana, speciale, piccola. Non ci sfuggiva ciò che stavamo facendo.

Saved! racconta la storia di Mary, una ragazza devota che frequenta una scuola cristiana. Il suo mondo perfetto comincia a cadere a pezzi quando il suo ragazzo, Dean, le rivela di essere gay. La giovane fa di tutto per “salvarlo”, decidendo anche di offrirgli la sua verginità. Proprio quando lui viene mandato in un centro per “curarsi”, lei scopre però di essere incinta.

Nel cast del film, diretto da Brian Dannelly, troviamo anche Jena Malone (nei panni di Mary) e Macaulay Culkin.

