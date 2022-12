Scemo & + scemo: la traumatica esperienza paranormale di Jim Carrey sul set

Vi abbiamo recentemente riportato un aneddoto di Daniel Kwan e Daniel Scheinert, i registi di Everything everywhere all at once riguardante un assurdo progetto proposto da Jim Carrey. Durante la lavorazione di Scemo & + scemo 2 l’attore era rimasto affascinato da Paranormal Activity tanto che aveva proposto ai Daniels di girare un horror found footage in versione però comica.

L’ispirazione per questa idea? L’esperienza paranormale vissuta sul set del film:

Per tutto il tempo delle riprese c’erano cose che si rompevano, gente che si faceva male, porte che si chiudevano da sole e ti sentivi come osservato. Stiamo per girare il due e vorrei che voi giraste una commedia found footage sul set. Mentre stiamo filmando quello. Mentre noi lavoriamo a quello voi dovreste girare questa specie di vero e proprio film dietro le quinte che diventa, mano a mano, un horror”.

Ma che cosa è successo nello specifico? Le cronache dell’epoca raccontano che Jim Carrey alloggiò una notte presso lo Stanley Hotel. Il luogo fu la principale ispirazione per l’Overlook Hotel di Shining, il romanzo scritto da Stephen King. La famosa stanza 237 era in realtà la 217 in cui aveva alloggiato lo scrittore insieme a sua moglie. Le leggende raccontano che i suoi ambienti siano infestati da presenze. Negli anni sono stati riportati alcuni fenomeni paranormali. Gli ospiti delle camere sentivano rumore di festa e musica provenire dalla sala da ballo, scricchiolii e suoni senza un’origine e addirittura avvistamenti di fantasmi che camminavano nei corridoi.

La storia più suggestiva riguarda Mrs. Wilson. Una cameriera che, nel 1911 venne travolta da un’esplosione nell’hotel dovuta a una fuga di gas. Catapultata nella stanza 217 riuscì a sopravvivere. Fu lì che però trovò la morte, stroncata da un infarto, quarant’anni dopo. Si dice che lo spirito ancora viva in quel luogo.

Lo Stanley Hotel compare in Scemo & + scemo. Jim Carrey sfruttò l’occasione della vicinanza all’iconico luogo per alloggiare proprio nella stanza 217. La sua permanenza fu però fugace dato che restò solo poche ore e decise di andarsene spaventato da qualcosa che era successo all’interno.

In un articolo di The Atlantic si cita l’aneddoto. Nonostante l’avesse riservata per la notte, pare che l’attore sia uscito terrorizzato dopo poche ore per non rientrare più. Un’immagine per certi versi anche comica di cui però Jim Carrey non ha mai più fatto menzione. Resta quindi il mistero su cosa sia effettivamente successo. Solo un elaborato scherzo dell’attore per far parlare di sé e del film o qualcosa di misterioso l’ha veramente fatto scappare? Non lo sapremo mai.

L’unica certezza è che da Scemo & + scemo a Shining il passo è sorprendentemente breve.

Fonte: CBR

LEGGI – Scemo e più scemo: Jim Carrey voleva Nicolas Cage nel film insieme a lui

LEGGI – Clint Eastwood ha raccontato a Jeff Daniels di essersi riconosciuto in una nota scena di Scemo e più scemo