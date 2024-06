È fatta: quest’estate Hollywood non rimarrà nuovamente paralizzata da uno sciopero. Dopo l’accordo preliminare siglato l’altro giorno (Basic Agreement), che riguardava principalmente gli impiegati dell’area di Los Angeles, IATSE e l’Alleanza dei Produttori Cinematografici e Televisivi hanno siglato l’Area Standards Agreement, che copre gli altri 20000 membri del sindacato in tutti gli Stati Uniti.

In attesa della ratifica, quindi, lo sciopero è stato escluso: “Gli iscritti e i firmatari avranno l’opportunità di esaminare l’accordo sotto forma di un riassunto dettagliato nei prossimi giorni, seguito da un Memorandum d’Accordo (M.O.A.) in una data successiva,” hanno dichiarato oggi le due parti in un comunicato congiunto.

Rimane da concludere un accordo globale per i contratti tra AMPTP e Teamsters, l’altro sindacato che rappresenta gli impiegati di Hollywood: i negoziati riprenderanno prima della scadenza del contratto il 31 luglio.

Fonte: Deadline

