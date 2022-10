Ieri mattina abbiamo parlato dell’ultimo cartone animato di Scooby-Doo, intitolato Trick or Treat Scooby-Doo!, in riferimento al fatto che in questa nuova produzione animata viene mostrato in maniera molto chiara l’orientamento sessuale di Velma Dinkley, l’esponente della Misteri & Affini di Scooby-Doo dall’iconico maglione arancio e dalla riconoscibilissima gonnellina rossa.

In una clip del cartoon, Velma fa una sorta di “coming out” indiretto nel momento in cui incontra la costume designer Coco Diablo rimanendo, letteralmente, senza fiato (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

L’avvenimento è stato celebrato anche da Google. Ricercando sul motore di ricerca il nome del personaggio, Velma Dinkley appunto, oppure Scooby-Doo Velma Dinkley si ottiene una particolare animazione a tema 2SLGBTQIA+.

Qua sotto potete trovare una foto a titolo di esempio:

