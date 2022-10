Scott Derrickson consiglia 5 horror internazionali da vedere ad Halloween

Halloween è davvero alle porte. E allora perché non scoprire dei film horror magari poco chiacchierati?! In soccorso degli amanti del genere arriva il regista Scott Derrickson, che di horror mastica abbastanza.

Il regista di Sinister, Black Phone, Liberaci dal male e di The Exorcism of Emily Rose ha utilizzato twitter per consigliare ai suoi follower 5 film horror internazionali da guardare la sera di Halloween.

I titoli in questione sono L’ombra della paura (Under the Shadow), film persiano del 2016, Veronica, film spagnolo del 2017, I Saw the Devil, progetto sudcoreano del 2010, Pulse (Kairo), film giapponese del 2001 e Tesis, film spagnolo del 1996.

I tweet del regista:

(1/3) For alternative Halloween season horror movies, I recommend these 5 outstanding, critically acclaimed foreign language gems) 1. I SAW THE DEVIL (2010)

Language: Korean. Ultra-violent serial killer/revenge pic. The best horror film I’ve seen in decades. RT rating: 81% — N O S ⋊ Ɔ I ᴚ ᴚ Ǝ ᗡ ⊥ ⊥ O Ɔ S (@scottderrickson) October 22, 2022

4. THESIS (1996) Language: Spanish. Low budget horror-thriller. A film student finds a video snuff film showing a missing coed. RT rating: 83% 5. KAIRO (PULSE) (2001) Language: Japanese. My fave J-horror film. Beautifully made ghost story. Smart & creepy as hell. RT rating: 76% — N O S ⋊ Ɔ I ᴚ ᴚ Ǝ ᗡ ⊥ ⊥ O Ɔ S (@scottderrickson) October 22, 2022

FONTE: Scott Derrickson