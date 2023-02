Scuola d’onore: Brendan Fraser racconta un aneddoto sulla scena della doccia con Matt Damon

In occasione di un’intervista al The Howard Stern Show, Brendan Fraser ha parlato di Scuola d’onore (School Ties), film del 1992 diretto da Robert Mandel con Matt Damon.

L’attore ha parlato nello specifico della scena della doccia e ha svelato che lui e Damon erano completamente nudi, definendo l’esperienza spaventosa:

Ho apprezzato il fatto che non fosse una scena gratuita con degli uomini nudi. Il punto della sequenza è che quando il personaggio di Damon dice quello che dice su David, si rivela per quello che è. Viene messo a nudo nel suo antisemitismo e nel suo pregiudizio, ed è orrendo. La porta è chiusa e a un certo punto iniziano a darsele come scimmie senza pelo e devono essere divisi perché hanno finito le cose da dirsi a vicenda.

Quando sei un attore e inizi a entrare in questo mondo, sei disposto a fare praticamente tutto. Ti dicono di saltare e tu chiedi quanto in alto.

​​​​​​Chris O’Donnell mandò via il fotografo di scena che si era nascosto nei bagni: “Grazie, Peter, puoi andare. Non c’è bisogno di te, giusto?”.