è sul campo in Ucraina a girare un documentario sull’invasione russa del paese: a confermare la notizia Vice Studios, che sta producendo il film assieme a Vice World News ed Endeavor Content.

L’attore ha partecipato oggi a una conferenza stampa nella capitale Kiev in cui ha ascoltato le dichiarazioni del governo riguardo la crisi. Aveva già visitato l’Ucraina a novembre, quando in preparazione del documentario aveva incontrato l’esercito (all’epoca erano state diffuse delle immagini).

Newsweek spiega che “Penn ha visitato l’ufficio del Presidente e ha parlato con il vice primo ministro Iryna Vereshchuk, oltre che con giornalisti locali e con i militari ucraini” da quando è arrivato nel paese questa settimana. L’ufficio del Presidente ha diffuso una nota, tramite l’ambasciata, tessendo le lodi di Penn: “Il regista è venuto appositamente a Kiev per filmare gli eventi che stanno succedendo in Ucraina e per raccontare al mondo la verità sull’invasione russa del nostro paese. Sean Penn è tra coloro che sostengono l’Ucraina in Ucraina oggi. Il nostro paese gli è grato per aver mostrato un simile coraggio e una simile onestà. […] Sean Penn sta dimostrando un coraggio che molti altri non hanno, in particolare alcuni politici occidentali. Più ci saranno persone così – veri amici dell’Ucraina, che sostengono la lotta per la libertà – più velocemente riusciremo a fermare questa atroce invasione da parte della Russia”.

Ricordiamo che nel 2020 è andato in onda su Discovery Citizen Penn, documentario incentrato sulla nascita dell’organizzazione non-profit Community Organized Relief Effort.

Via: Variety