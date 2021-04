LEGGI ANCHE – Sebastian Stan e Denise Gough sono innamorati nel primo trailer di Monday

Nelle ultime settimane il nome dispunta spesso in rete, anche perché l’attore americano è uno dei protagonisti principali della serie Marvel The Falcon and the Winter Soldier.

Ma Stan dal 16 aprile approderà anche in alcune sale selezionale americane e sulle piattaforme digitali in Monday, dramma diretto da Argyris Papadimitropoulos (Wasted Youth) in cui lo vedremo al fianco di Denise Gough (Colette).

E per “festeggiare” l’arrivo del titolo sopracitato l’attore ha deciso di pubblicare sul suo profilo Instagram una curiosa foto in cui mostra in parte il suo lato B. Questo è bastato per far diventare rapidamente virale sui social il nome di Stan.

Ecco alcuni tweet sull’argomento raccolti da ScreenRant.com e il post dell’attore:

sebastian stan is my favourite ig influencer pic.twitter.com/tvzfNYXkaO — sav (@glossyevans) April 12, 2021

sebastian stan: posts new photo

me: omg he posted i wonder what!!

me: pic.twitter.com/TVuk6yQJk8 — lizzie // #1 loki simp (@eliimination_) April 12, 2021

Sebastian Stan and his ass thats the tweet pic.twitter.com/DIMIyAPrOg — veronika (@sxyseabasstanv) April 12, 2021

society because sebastian stan posted a picture of his ass pic.twitter.com/KxvNHK84Tf — midge | FAMOUS ERA!!! (@romanoffwlw) April 12, 2021

sebastian stan will always understand the assignment pic.twitter.com/GlDHTLk1fb — solange ४ is screaming for LOKI (@nasoliscio) April 12, 2021

cw // sebastian stan's ass all of us rn: pic.twitter.com/WvWbOJfHs0 — joanne ☾ tfatws spoilers (@tricksterbarnes) April 12, 2021

me opening twitter and seeing sebastian stan’s ass flooding the timeline pic.twitter.com/nTD5RfZ2Pm — zach (@civiiswar) April 12, 2021

Scritto dallo stesso Papadimitropoulos insieme a Rob Hayes, Monday segue la storia di Mickey (Sebastian Stan) e Chloe (Denise Gough), due americani sulla trentina che vivono ad Atene e che si innamorano durante un caldo weekend estivo. Quando però il tempo a disposizione di Chloe in Grecia sta per volgere al termine la ragazza decide di rinunciare a un lavoro di alto livello per vedere se la passione di un fine settimana può evolversi in qualcosa di più.

Del cast fanno parte anche Dominique Tipper, Vangelis Mourikis, Andreas Konstantinou, Syllas Tzoumerkas e Sofia Kokkali.

Presentato in anteprima al Toronto International Film Festival, il film sarà disponibile in alcune sale selezionate e sulle piattaforme digitali dal 16 aprile.

La sinossi:

Il film segue la storia di Mickey (Sebastian Stan) e Chloe (Denise Gough), due americani sulla trentina che vivono ad Atene e che si innamorano durante un caldo weekend estivo. Quando però il tempo a disposizione di Chloe in Grecia sta per volgere al termine la ragazza decide di rinunciare a un lavoro di alto livello per vedere se la passione di un fine settimana può evolversi in qualcosa di più.

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!