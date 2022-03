Prossimamente vedremo(Captain America: the Winter Soldier) in, progetto cinematografico arrivato su Hulu negli Stati Uniti e diretto da Mimi Cave.

E proprio per l’uscita del film lo stesso Stan ha diffuso in rete il video della sua audizione in cui balla nella sua cucina.

Il film segue la storia di Noa, una giovane donna ormai stanca di andare ad appuntamenti nati sulle applicazioni di incontri. In breve però incontra al supermercato Steve, un affascinante uomo. I due si innamoreranno in quel momento.Tuttavia la ragazza rimarrà scioccata nell’apprendere che Steve ha un inquietante appetito per la carne umana.

