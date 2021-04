Candidate The Rock! Candidate The Rock! “Chi vuoi come commander in chief?”. Voglio il fottutissimo The Rock! Spaventerebbe tutti quelli che vogliono farci del male. Prova a pensare a quanto staremmo tranquilli se The Rock fosse il nostro Presidente. Non Vin Diesel. The Rock!

come Presidente degli Stati Uniti? Un’ipotesi nata quasi per scherzo che, nel corso degli anni, è sembrata diventare sempre più seria. Nel 2017 fu a proporre l’attore , produttore e wrestler come comandante in capo:

Qualche settimana più tardi, lo stesso Dwayne Johnson rispose così:

Penso sia una prospettiva realistica. Sento che ora mi trovo in una posizione in cui le mie parole hanno un certo peso e influenza ed è per questo che cercano i miei endorsement [tanto i democratici quanto i repubblicani lo hanno inutilmente rincorso durante le presidenziali dello scorso novembre, ndr.] Ma ho anche un notevole quantitativo di rispetto per tutto il processo e credo che se condividessi pubblicamente la mia visione politica accadrebbero alcune cose – e queste sono tutte conversazioni che faccio con me stesso mentre mi alleno in palestra alle 4 di mattina – tipo che A) renderei infelici le persone qualunque sia il mio pensiero in materia. E, inoltre, potrei finire per influenzare l’opinione di qualcuno che è una cosa che non voglio fare.

L’anno scorso, in occasione della campagna delle Presidenziali che vedeva contrapporsi Donald Trump e Joe Biden, l’attore si è per la prima volta esposto politicamente con un appassionato endorsement nei confronti dei democratici:

Ho amici da entrambe le parti politiche, e siamo sempre stati d’accordo sull’importanza della conversazione, e di dove conduce. Per anni mi sono registrato come Indipendente, e le mie idee sono sempre state centriste. Penso che il Vice Presidente Biden e la Senatrice Harris siano la scelta migliore per guidare il nostro paese, e li sostengo nella campagna per diventare Presidente e Vice Presidente degli Stati Uniti.

Ora un sondaggio pubblicato da Newsweek afferma che almeno il 46% degli americani intervistati sosterrebbe la sua candidatura a Presidente degli Stati Uniti.

A questo, l’attore ha risposto:

Onorato! Non penso che i nostri Padri Fondatori abbiano MAI ipotizzato che un tizio alto uno e novanta, calvo, pieno di tatuaggi, mezzo-nero e mezzo-samoano, che beve tequila, che guida pick-up e che indossa il marsupio si potesse mai aggiungere al loro club – ma se mai dovesse capitare, sarebbe un onore servire voi, il popolo.

E se questa non è una dichiarazione d’intenti per il 2024…

Il sondaggio in questione, condotto online su oltre trentamila adulti tra il 2 e il 4 aprile 2021, vede un 29% votare a favore di una candidatura di Johnson come presidente e Matthew McConaughey come governatore del Texas, cui si aggiunge un altro 17% per la candidatura unica di Johnson come presidente. Altre celebrità citate sono Angelina Jolie (30%), Oprah Winfrey (27%), Tom Hanks (22%). Per il 63% degli intervistati una celebrità di Hollywood sarebbe “un buon politico se avesse l’attitudine o il team adatto”.