Selective Outrage domenica su Netflix: Chris Rock pronto a scherzare sullo schiaffo di Will Smith?

Chris Rock è pronto finalmente per parlare dello schiaffo ricevuto da Will Smith sul palco degli Oscar nello spettacolo stand-up in onda sabato sera alle 22 (in Italia sarà domenica mattina alle 7) su Netflix.

Chris Rock: Selective Outrage sarà il primo evento in diretta globale sulla piattaforma streaming, e verrà trasmesso dall’Hippodrome Theatre di Baltimora in tutto il mondo.

GUARDA – Il teaser

Negli ultimi mesi abbiamo riportato le reazioni di tantissime personalità all’incidente avvenuto durante la 94 esima edizione degli Oscar: lo stesso Will Smith ha rilasciato numerose dichiarazioni, rivelando recentemente di essersi anche confrontato con il suo nipotino a riguardo. Chi ha parlato poco o nulla della vicenda è stata invece la vittima dello schiaffo, Chris Rock, che con una certa lungimiranza si è dedicato al suo lungo tour in giro per gli Stati Uniti e in Inghilterra – dove saltuariamente faceva qualche battuta – rinunciando poi alla conduzione degli Oscar 2023 e a uno spot pubblicitario al Super Bowl accanto a Will Smith. Ha preferito invece siglare un accordo con Netflix per lo spettacolo che verrà trasmesso, manco a dirlo, una settimana prima degli Oscar 2024, dove ci si aspetta che dirà finalmente il suo punto di vista sulla faccenda che ha infiammato per settimane le prime pagine delle riviste d’intrattenimento (inclusa la nostra).

Numerose fonti presenti alle varie tappe del tour di Rock confermano che in questi mesi il comico ha “testato” battute e scherzi su Will Smith e su quanto accaduto agli Oscar. Il Wall Street Journal spiega per esempio che a gennaio, a Charleston (South Carolina), accando a Dave Chappelle ha scherzato lungamente sulle differenze fisiche tra lui e Smith:

Tutti sembrano voler sapere se mi ha fatto male. Sì, ha fatto male. Ha interpretato Muhammad Ali! Io ho interpretato Pookie in New Jack City! Anche nei film d’animazione sono una zebra mentre lui è uno squalo! Mi ha colpito così forte che ho sentito Summertime risuonare nelle mie orecchie! […] Will Smith è un tizio grande e grosso. Io no. Will Smith va in giro senza maglietta nei suoi film. In un mio film, se mi vedete subire un’operazione a cuore aperto, indosserò comunque un maglione!

In un’altra tappa, il New York Post spiega che Rock ha provato un’altra battuta:

Ho tifato per Will Smith per tutta la mia vita. L’altro giorno invece ho visto Emancipation solo per potermi godere le frustate che riceveva!

Scopriremo tra pochi giorni se queste battute verranno incorporate e ampliate nello spettacolo su Netflix…

