Senza sangue: le prime immagini del nuovo film diretto da Angelina Jolie girato in Italia

In esclusiva per People sono approdate in rete le prime immagini ufficiali e dal set di Without Blood, il nuovo film da regista di Angelina Jolie tratto dall’omonimo romanzo di Alessandro Baricco “Senza sangue”.

Il film, girato in Italia, vede nel cast nomi come Salma Hayek e Demián Bichir (Alien: Covenant)

Potete vedere tutte le immagini qua sotto:

La sinossi ufficiale del romanzo di Baricco:

Manuel Roca e i suoi due figli vivono in una vecchia fattoria isolata nella campagna. Un giorno quattro uomini su una vecchia Mercedes imboccano la strada polverosa che conduce alla loro casa. Come se stesse aspettando da sempre questo momento, Manuel Roca non perde un attimo e chiama a sé i due figli. Qualcosa di terribile e indescrivibile sta per accadere; qualcosa che sconvolgerà irrimediabilmente la vita di tutti, soprattutto quella della piccola Nina.

Cosa ne pensate del progetto? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: People