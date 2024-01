In occasione della promozione della serie televisiva dedicata a Ted arrivata su Peacock, Seth MacFarlane ha spiegato perché non ha mai realizzato Ted 3.

“Guarda, non si è mai parlato seriamente di realizzare un Ted 3” ha commentato. “Dopo Ted 2, non eravamo sicuri che ci fosse un appetito insaziabile per un altro film, il che è coinciso con il mio desiderio di dedicarmi a The Orville. Perciò semplicemente abbiamo smesso di parlarne per un po’“.

Quando poi MacFarlane ha siglato un accordo con la Universal, una delle prime cose che lo studio gli ha chiesto è stata proprio di lavorare a una serie di Ted per Peacock.

Dopo un primo capitolo di grande successo, che ha incassato 550 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget di 50, Ted 2 è arrivato solamente a quota 215 milioni in tutto il mondo.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Seguiteci su TikTok!

Classifiche consigliate