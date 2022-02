sono recentemente apparsi insieme nello spot delle patatine Lay’s proposto durante il Super Bowl , ma i due sono amici di vecchia data che hanno recitato insieme in una pletora di film, da 40 anni vergine a Molto incinta, passando per Facciamola finita.

I due però non hanno la stessa età: Seth Rogen è classe 1982, mentre Paul Rudd ha ormai superato i cinquant’anni visto che è nato nel 1969. Anche se, effettivamente, non li dimostra affatto, questione, questa, sulla quale lui stesso ha più volte ironizzato affermando anche che, in realtà, malgrado l’apparenza ha 80 anni!

In una recente apparizione al Jimmy Kimmel Live (via Entertainment Weekly), la questione dell’eterna giovinezza di Paul Rudd è stata affrontata proprio da Seth Rogen che ha spiegato, ironicamente, di essere “allarmato e infastidito” dal fatto che il suo amico non ne vuole sapere d’invecchiare.

È un po’ allarmante per certi versi perché quando ho cominciato a lavorare con Paul Rudd lui era più grande di me e adesso, in una qualche maniera, io sembro più vecchio! Vedendoci insieme ti verrebbe da pensare che io sia suo zio. Sono arrivato sul set e gli ho detto “Ma che diamine è successo? Come ho fatto a superarti? Ti hanno conservato sottozero?”. È una cosa che t’infastidisce sotto tanti punti di vista!

Prossimamente ritroveremo Paul Rudd in Ant-Man and the Wasp: Quantumania dei Marvel Studios.

Per quanto riguarda Seth Rogen è attualmente su Disney+ con Pam&Tommy, serie TV da lui prodotta insieme al suo socio Evan Goldberg, diretta da Craig Gillespie (LEGGI LA NOSTRA INTERVISTA COL FILMMAKER) e interpretata da Sebastian Stan e Lily James.

