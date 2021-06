Secondo quanto riportato da Variety (Spider-Man: Un nuovo universo) affiancherà Sydney Sweeney (Nocturne, Euphoria, C’era una volta… a Hollywood) in, crime drama scritto e diretto da Ruben Amar.

Nel film Moore vestirà i panni du Buddy, un ventenne rievocatore della Guerra Civile appena uscito di prigione che lotta per trovare un posto nel mondo odierno. Il ragazzo è determinato a riallacciare i rapporti con i suoi genitori divorziati e a salvare la loro casa dal pignoramento a qualunque costo. Durante una rapina in banca andata male Buddy prende in ostaggio Franny (Sweeney), una diciannovenne determinata e in dolce attesa che non ha nulla da perdere. Insieme affronteranno un viaggio attraverso l’America,

Lo stesso Amar produrrà il lungometraggio attraverso la Les Films de la Fusée insieme a Lola Bessis (Swim Little Fish Swim), Virginie Lacombe della Virginie Films (Mobile Homes, Port Authority) e a Jamin O’Brien di The Community (“Eighth Grade,” “Hateship Loveship”). Hani Farsi e Nils Astrand di Corniche Media saranno invece i produttori esecutivi insieme a Daniel Blanc, Kyle Stroud, Frank Ponce e Jim Rine.

Le riprese del film dovrebbero iniziare questo autunno negli Stati Uniti.

